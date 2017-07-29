بالصور.. إغلاق منزل في نجران تستخدمه شركة مستودعًا للأغذية - صحيفة صدى الالكترونية

راشد آل شريه(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران – ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة – بالتعاون مع الدوريات الأمنية أحد المنازل بحي الفهد الجنوبي؛ إذ يُستخدم مستودعًا لتخزين الأغذية وسكنًا للعمالة.

وقال مدير إدارة الرقابة الشاملة، المهندس هادي آل قريع، إن المنزل عائد لإحدى الشركات المتعهدة في تأمين الأغذية لجهة حكومية داخل منطقة نجران.

وتم ضبط مواد غذائية، تُخزن بطريقة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، إضافة إلى شاحنة كبيرة محمَّلة بالأثاث، ومتوقفة بالخارج. وقد جرى الإغلاق الفوري للمنزل، واستكمال الإجراءات النظامية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.