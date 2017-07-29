أهالي القريات يودعون شهيد الوطن محمد العنزي - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ودع أهالي القريات مساء اليوم السبت، جثمان شهيد الوطن والقريات الملازم أول ” محمد براك العنزي ” – رحمه الله -، الذي استُشهد فَجْر أمس الجمعة في الهجوم المسلح على قطاع الخوبة بجازان.

وأُقيمت الصلاة على الشهيد بعد صلاة العشاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بالقريات.

وشارك في مراسم الدفن محافظ القريات المكلف حمود بن حواس الرويلي، وقائد قيادة المنطقة الشمالية بالقوات البرية السعودية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، وجمع غفير من الأهالي.