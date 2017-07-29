محمد العزام يفضح الإعلام القطري ويطالب بفتح ملف رشوة كأس العالم - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف الدكتور محمد عبد الله العزام، الباحث في التراث والتاريخ، نوايا الإعلام القطري الخبيث، مستعينا بتغريدة للإعلامي بقناة الجزيرة فيصل القاسم يزعم فيها أن إيران تسعى لاستقلال المقدسات الإسلامية.

وتساءل الدكتور محمد العزام، كيف أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة والد تميم يدعي زورا أنه الحفيد الـ16 للشيخ محمد بن عبد الوهاب، في الوقت الذي يؤيد فيه الإعلام القطري إلى سيطرة إيران على المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: من عاشر قوما أربعين يوما ولا سيما في أستوديوهات الجزيرة نموذج للتفكير المريض في قطر ويقول بعد: جدي 16 الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

وطالب العزام بطرح ملف رشوة كأس العالم أمام الدول الأربع قائلا: ” حين تفتح قطر موضوع الحج والحرمين بالباطل فهي تفتح للدول الأربع طرح ملفات الرشوة في كأس العالم ” .

ودشن مغردون، السبت وسمًا تحت عنوان ” #تدويل_الحرمين ” وعززوه بآخر حمل اسم ” #الحرمين_بيد_امينه ” شاركوا فيهما بآلاف التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المتباينة إزاء ما تدعو له قناة الجزيرة القطرية وتحرض عليه.