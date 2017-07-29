بلدي " أحد المسارحة " يناقش خطة التعامل مع الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

ناقش المجلس البلدي بمحافظة أحد المسارحة برئاسة رئيس المجلس يحيى فقيهي ، وحضور رئيس البلدية المكلف محمد عطية فقيهي ، خطة العمل والاستعدادات للتعامل مع موسم الأمطار لاحتواء مخاطر الأمطار والسيول بالمحافظة.

وأوضح فقيهي ، أنه تم مناقشة فصل مشروعات البلدية للقرى التي تم نقلها لبلدية صامطة ، وأن البلدية جاهزة بمعداتها لمواجهة موسم الأمطار ، وسيتم جمع الردميات ونقلها لموقع مخصص ، وذلك استعداداً لردم مواقع تجمع المياه في القرى التابعة للمحافظة.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس أبدوا استعدادهم للتنسيق مع المشايخ للتعاون في إيجاد مواقع لتوفير الردميات في جميع القرى لتسهيل عمليات الردم، مؤكداً البدء في وضع دراسة من قبل المختصين لربط الطرق بين القرى والمحافظة ، بعد وقوف المجلس ميدانياً، ووضع الأولويات لسفلتة الطرق والقرى.