زعيم داعش في اليمن يسلم نفسه لقوات الحزام الأمني - صحيفة صدى الالكترونية

زعيم داعش في اليمن يسلم نفسه لقوات الحزام الأمني
أعلن مسؤول أمني في بلدة يافع جنوبي اليمن، إن زعيم ” داعش ” خالد عبدالنبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمني المتخصصة في مكافحة الإرهاب مساء اليوم السبت.
وقال قائد قوات الحزام الأمني في بلدة يافع جلال الربيعي، ” إن القيادي الإرهابي البارز خالد عبدالنبي سلم نفسه لقوات الحزام الأمني طواعية ” .
وتابع ” إن عبدالنبي يعد من أبرز القيادات الإرهابية المتورطة في العديد من الهجمات الإرهابية طوال السنوات الماضية ” .
يذكر أن خالد عبد النبي والشهير بـ(أبوبصير اليزيدي)، حكم إمارة جعار في العام، وهو احد الجهاديين الذين شاركوا في الحرب التي شنها تحالف صالح والإخوان المسلمين على الجنوب اليمني في صيف 1994، ودعا إلى قتل المسؤولين في عدن باعتبارهم (اشتراكيون).
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30848 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله ,,
,, اللهم اخذل كل ظالم ، وانصر كل صاحب حق ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 2 ساعتين
عبد النبي يعني شيعي حسبي الله على هذه الفئة الضاله اللتي تخرب ديار الاسلام والمسلمين
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4693 ] نشر منذ 2 ساعتين
إن زعيم ” داعش ” خالد عبدالنبي سلم نفسه كلنا عبيد لله رب العالمين