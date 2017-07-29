 سقوط جمل من فوق احد الجبال - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. سقوط جمل من فوق احد الجبال

سقوط جمل من فوق احد الجبال




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30848 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياعزتي لك والله ,,

.. المثل يقول : مثل الجمل لاطاح كثرت سكاكينه ,,

,,, ياليت صاحبك يعجل بك قبل لا تتأذى اكثر ,,

[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة

اف طيحته قوية عساه سلم
سبحان الله الابل ما تستحمل طلوع المرتفعات
مهي مثل الخيول واللاما والحمير اكرمكم الله

[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 1 ساعة

انشهد انها قويه طيحة الجمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *