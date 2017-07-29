سقوط جمل من فوق احد الجبال - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 29
يوليو
ياعزتي لك والله ,,
.. المثل يقول : مثل الجمل لاطاح كثرت سكاكينه ,,
,,, ياليت صاحبك يعجل بك قبل لا تتأذى اكثر ,,
اف طيحته قوية عساه سلم
سبحان الله الابل ما تستحمل طلوع المرتفعات
مهي مثل الخيول واللاما والحمير اكرمكم الله
انشهد انها قويه طيحة الجمل
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30848 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعزتي لك والله ,,
.. المثل يقول : مثل الجمل لاطاح كثرت سكاكينه ,,
,,, ياليت صاحبك يعجل بك قبل لا تتأذى اكثر ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 1 ساعة
اف طيحته قوية عساه سلم
سبحان الله الابل ما تستحمل طلوع المرتفعات
مهي مثل الخيول واللاما والحمير اكرمكم الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 9430 ] نشر منذ 1 ساعة
انشهد انها قويه طيحة الجمل