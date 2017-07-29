مقتل 14 في تفجير انتحاري بشمال شرق نيجيريا - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

قالت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا اليوم السبت، إن انتحارياً فجر نفسه ليقتل 14 شخصاً في شمال شرق نيجيريا في هجوم يعتقد بأنه من تدبير جماعة ” بوكو حرام ” .

وكانت الموجة الجديدة من هجمات الجماعة المتشددة سبباً في إعلان الحكومة منذ أيام عن تغيير خططها العسكرية.

وقال مسؤولون، إن الهجوم الذي وقع في بلدة ديكوا بولاية بورنو، جاء بعد أيام من خطف متشددين يشتبه أنهم من ” بوكو حرام ” فريق للتنقيب عن النفط انتهت محاولة إنقاذهم بمقتل 37 شخصاً على الأقل بينهم أفراد الفريق المخطوف وجنود من الجيش النيجيري والحراس.