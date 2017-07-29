الأهلي ينهي معسكر النمسا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تعود بعثة فريق الأهلي يوم الأحد بعد أن اختتم الفريق معسكره التحضيري في النمسا اليوم السبت والذي استمر لمدة 21 يوماً من 8 إلى 29 يوليو.

وستغادر بعثة فريق الأهلي مدينة سالزبورج النمساوية بطائرة خاصة ظهر الأحد حيث ستصل إلى مطار الملك عبدالعزيز في السابعة والنصف مساء.

وكان لاعبو فريق الأهلي قد تدربوا صباح السبت بالملعب المخصص للتدريبات التي تركزت على الجوانب اللياقية والاستشفائية وسيتدرب لاعبو الأهلي مساء يوم الأربعاء المقبل بملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.