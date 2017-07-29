بالصور.. هطول أمطار متوسطة على ينبع والعيص - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. هطول أمطار متوسطة على ينبع والعيص
هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط بالرياح السطحية على بعض مراكز وقرى شرق وشمال محافظة ينبع والعيص وبعض من مراكز وقرى ينبع النخل,
ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، على بعض مراكز وقرى محافظة ينبع والعيص.
شملت الأمطار مركز المربع شمال شرق العيص والشرجة والنجف وعدان ودوينة وعقبة علقة والفرع وجبال رضوى والمرتفعات الجبلية، سالت على أثرها بعض الشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 31 دقيقة
ماشاءالله تبارك الله
مبركين الخيرات يا اهل ينبع والعيص
مناظر روووعة😍
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 31 دقيقة
ماشاءالله تبارك الله
مبركين الخيرات يا اهل ينبع والعيص
مناظر روووعة😍
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30841 ] نشر منذ 30 دقيقة
الحمد لله ,,
,, جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها الجميع ,, آمين ,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 21 دقيقة
ماشاءالله تبارك الرحمن جعلها الله امطار خير وبركه.🌧🌧🌧.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8789 ] نشر منذ 12 دقيقة
نفس اللي جانا هاليؤمين من امطار وبرد 😍😍😍💋
alfahd42[ عدد التعليقات: 9375 ] نشر منذ 12 دقيقة
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها ديار المسلمين,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9375 ] نشر منذ 11 دقيقة
جعلها الله امطار خير وبركه وعم بنفعها ديار المسلمين,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9375 ] نشر منذ 9 دقائق
حلو