بالصور.. هطول أمطار متوسطة على ينبع والعيص - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

هطلت مساء اليوم السبت، أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط بالرياح السطحية على بعض مراكز وقرى شرق وشمال محافظة ينبع والعيص وبعض من مراكز وقرى ينبع النخل,

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، على بعض مراكز وقرى محافظة ينبع والعيص.

شملت الأمطار مركز المربع شمال شرق العيص والشرجة والنجف وعدان ودوينة وعقبة علقة والفرع وجبال رضوى والمرتفعات الجبلية، سالت على أثرها بعض الشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.