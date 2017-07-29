المرتزق عبدالباري عطوان يعترف من حيث لايعلم بدعم قطر للارهاب - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 29
يوليو
عبد الدينار قطوان .. اذا كان للكذب وجه ولسان ,, فهذا هو عبد الدينار قطوان ,,
.. والحمد لله حمداً كثيراً ، فقد نطق هذه المره باالحقيقه ، ولم يكن يريدها ، ولكن الله اجراها على لسانه لتكون شاهداً على نفاقه ، وهي شهادة ضد قطر من حيث اراد نفع قطر نفاقاً ، ولكن اعماه الغي والبغي فنطق باالحقيقه على حين غِرّة هو فيها غافلاً عن ما يحترز منه ,,
,,, راعي البوق مايرقى فوق ياقطوان ,,
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 30841 ] نشر منذ 13 دقيقة
عبد الدينار قطوان .. اذا كان للكذب وجه ولسان ,, فهذا هو عبد الدينار قطوان ,,
.. والحمد لله حمداً كثيراً ، فقد نطق هذه المره باالحقيقه ، ولم يكن يريدها ، ولكن الله اجراها على لسانه لتكون شاهداً على نفاقه ، وهي شهادة ضد قطر من حيث اراد نفع قطر نفاقاً ، ولكن اعماه الغي والبغي فنطق باالحقيقه على حين غِرّة هو فيها غافلاً عن ما يحترز منه ,,
,,, راعي البوق مايرقى فوق ياقطوان ,,