وزارة الخزانة الأمريكية تضيف 6 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أضافت إلى قائمة عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران 6 شركات مرتبطة بمجموعة شهيد همات الصناعية الإيرانية التي قالت إنها ” في مركز برنامج إيران للصواريخ البالستية ” .

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين – في بيان نقلته وكالة أنباء (بلومبرج) – ” إن الحكومة الأمريكية ستستمر في مواجهة النشاط المرتبط بالصواريخ البالستية لإيران ، سواء كان بإطلاقها الاستفزازي في الفضاء أو تطويرها لأنظمة الصواريخ البالستية الذي شكل تهديدا أو دعْمها المرجّح لهجمات الحوثيين اليمنيين الصاروخية ضد السعودية مثل ما حدث في عطلة الأسبوع الماضي ” .

وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات هي الثانية التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر مستهدفة برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

ولفتت إلى أن الكونجرس مرر هذا الأسبوع قانون عقوبات ضد 3 دول من شأنه تشديد القيود الخارجية المفروضة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

وحسب بيان وزارة الخزانة ، فإن العقوبات تحظر الكيانات الأمريكية من الانخراط في معاملات مع الشركات الخاضعة للجزاءات ، حيث تحذر المؤسسات المالية الأمريكية التي تتعامل معها من خطر التعرض لعقوبات من شأنها قطع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي.

وفرضت الولايات المتحدة في 18 يوليو الجاري قيودًا على إيران موّجهة صوب 18 شخصًا وكيانًا لدعمهم برنامج الصواريخ البالستية أو الحرس الثوري الإيراني.