خادم الحرمين ونائبه يهنئان ملك المغرب بمناسبة ذكرى توليه الحكم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله-، برقيتي تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، ونائب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد – أيده الله – بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.