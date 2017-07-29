وزير الخارجية يصل البحرين للمشاركة في اجتماع المنامة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وصل وزير الخارجية، عادل الجبير، إلى مملكة البحرين، اليوم السبت؛ للمشاركة في اجتماع المنامة، المقرر انعقاده غدا بين وزراء خارجية الدول الأربع الداعمة لمكافحة الارهاب، لبحث مستجدات ملف الأزمة القطرية.

وكان في استقباله وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة .

ويأتي اجتماع المنامة استكمالاً لاجتماع القاهرة بعد الرد القطري المخيب لآمال هذه الدول وللمجتمع الدولي.

وكان الرباعي العربي قد استبق اجتماع المنامة بالاعلان عن قائمة ضمت كيانات وأشخاص ثبت أن لها نشاطات إرهابية ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالنظام القطري، خاصة القطريين الثلاثة وشخص لكويتي ضمن المدرجين في القائمة لهم نشاط كبير في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة المصنفة ارهابياً، وميليشيات إرهابية أخرى في سوريا.