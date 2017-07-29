الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

فاز فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل 3 على نظيره الهولندي سبارتا روتردام في إطار معسكر الفريق الخارجي بالنمسا استعداداً لانطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين.

وسجل محمد البيشي هدف الفيحاء الأول قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول ليعادل النتيجة إلى 1-1 قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم سبارتا 2-1.

وفي الشوط الثاني تعادل عبدالله المطيري للفيحاء ” ق 49 ” ثم تقدم عبدالمجيد الرويلي للتعاون ” ق 53 ” قبل أن يحرز سامي الخيبري الهدف الرابع ” ق 61 “.

يذكر أن لقاء سبارتا روتردام كان أخر لقاءات فريق الفيحاء الودية في معسكر النمسا.