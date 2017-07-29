 الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

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الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا

الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا
الرياض(صدى):

فاز فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل 3 على نظيره الهولندي سبارتا روتردام في إطار معسكر الفريق الخارجي بالنمسا استعداداً لانطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين.

وسجل محمد البيشي هدف الفيحاء الأول قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول ليعادل النتيجة إلى 1-1 قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم سبارتا 2-1.

وفي الشوط الثاني تعادل عبدالله المطيري للفيحاء ” ق 49 ” ثم تقدم عبدالمجيد الرويلي للتعاون ” ق 53 ” قبل أن يحرز سامي الخيبري الهدف الرابع ” ق 61 “.

يذكر أن لقاء سبارتا روتردام كان أخر لقاءات فريق الفيحاء الودية في معسكر النمسا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين

شكله بيدق الزعيق اول مباراه ٥/٠

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة

عبد المجيد الرويلي للتعاون هههههههههههههههه اللي كاتب الخبر شخباري

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 24 دقيقة

نصراوي عالمي
😂😂😂😂
الله يسعدك
مانسيتو رقم 5
شكلك مسرع ولا انتبهت للمطب

[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 24 دقيقة

نصراوي عالمي
😂😂😂😂
الله يسعدك
مانسيتو رقم 5
شكلك مسرع ولا انتبهت للمطب

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