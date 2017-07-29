الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا - صحيفة صدى الالكترونية

الفيحاء يهزم سبارتا روتردام وديًا
فاز فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل 3 على نظيره الهولندي سبارتا روتردام في إطار معسكر الفريق الخارجي بالنمسا استعداداً لانطلاق منافسات دوري جميل للمحترفين.
وسجل محمد البيشي هدف الفيحاء الأول قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول ليعادل النتيجة إلى 1-1 قبل أن ينتهي الشوط الأول بتقدم سبارتا 2-1.
وفي الشوط الثاني تعادل عبدالله المطيري للفيحاء ” ق 49 ” ثم تقدم عبدالمجيد الرويلي للتعاون ” ق 53 ” قبل أن يحرز سامي الخيبري الهدف الرابع ” ق 61 “.
يذكر أن لقاء سبارتا روتردام كان أخر لقاءات فريق الفيحاء الودية في معسكر النمسا.
نصراوي عالمي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكله بيدق الزعيق اول مباراه ٥/٠
الراقي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة
عبد المجيد الرويلي للتعاون هههههههههههههههه اللي كاتب الخبر شخباري
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 24 دقيقة
نصراوي عالمي
😂😂😂😂
الله يسعدك
مانسيتو رقم 5
شكلك مسرع ولا انتبهت للمطب
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 24 دقيقة
نصراوي عالمي
😂😂😂😂
الله يسعدك
مانسيتو رقم 5
شكلك مسرع ولا انتبهت للمطب