 دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين بالطائف تنظم رحلة للقسم النسائي - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

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دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين بالطائف تنظم رحلة للقسم النسائي

دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين بالطائف تنظم رحلة للقسم النسائي
نايف السالم(صدى):

نظمت دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين ” القسم النسائي ” ومركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف، رحلة ترفيهية الى استراحة ” بانوراما ” .

وكان هدف الرحلة بالدرجة الأولى اجتماعي، لدمج هذه الفئات مع بعضها و اعطائها الفرصة للتعرف ومخالطة بعضهم البعض ليكسبهم الثقة بالنفس ويكسر حاجز الخجل والخوف لديهم .

وشارك المسنين أثناء الرحلة في عدد من المسابقات الثقافيه المتنوعة والأمثال الشعبيه، والألعاب الترفيهية، التي ساهمت في انشاء التنافس الجميل فيما بينهم، للترفية و الترويح عن النفس و تغيير الروتين اليومي .


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