دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين بالطائف تنظم رحلة للقسم النسائي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نظمت دار الرعايه الاجتماعيه للمسنين ” القسم النسائي ” ومركز التأهيل الشامل للإناث بالطائف، رحلة ترفيهية الى استراحة ” بانوراما ” .

وكان هدف الرحلة بالدرجة الأولى اجتماعي، لدمج هذه الفئات مع بعضها و اعطائها الفرصة للتعرف ومخالطة بعضهم البعض ليكسبهم الثقة بالنفس ويكسر حاجز الخجل والخوف لديهم .

وشارك المسنين أثناء الرحلة في عدد من المسابقات الثقافيه المتنوعة والأمثال الشعبيه، والألعاب الترفيهية، التي ساهمت في انشاء التنافس الجميل فيما بينهم، للترفية و الترويح عن النفس و تغيير الروتين اليومي .