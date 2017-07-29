بالصور.. أولمبي الهلال ينهي تحضيراته للقاء الترجي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

اختتم لاعبو فريق أولمبي الهلال لكرة القدم مساء اليوم السبت، تدريباتهم على استاد ” حرس الحدود ” بالإسكندرية في مصر؛ تأهبًا لملاقاة فريق ” الترجي التونسي ” في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأحد -بتوقيت السعودية-.

ويأتي اللقاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة البطولة العربية، حيث فرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” بالمران مناورة على كامل مساحة الملعب، فيما واصل الرباعي (حسين قاسم، عبدالعزيز الدعيع، أنس العبيد وعمر العودة) برامجهم التأهيلية.

ومن المقرر أن يخوض الهلال اللقاء بالزي الأبيض الكامل، في حين يدخل ” الترجي ” اللقاء بالزي الأصفر والأحمر.

