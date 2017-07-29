بن دغر يوجه برعاية أسرة المذيعة الراحلة جميلة جميل - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

وجه رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بصرف إيجار سنة كاملة ورعاية أبناء المذيعة الراحلة جميلة جميل بعد تهديد مالك العمارة بطردهم منها بسبب عجزهم عن دفع الإيجار في العاصمة صنعاء، بحسب ما ذكر الإعلامي، فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد اليومية، بعد تلقيه اتصالا من بن دغر.

كان أبناء المذيعة جميلة جميل ناشدوا الجميع بدفع إيجار شقتهم من قبل طردهم منها ودفن جثة والدتهم التي لا تزال في جثة الموتى في ثلاجة المستشفى الجمهوري منذ وفاتها في 5 ديسمبر 2015.

وقال أولاد المذيعة المتوفاة جميلة جميل، إنهم باتوا مهددين بالطرد من الشقة التي يقطونها في العاصمة صنعاء، بسبب عدم دفع ايجارها منذ 10 أشهر.