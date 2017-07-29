حقيقة الجدل حول ساعة الفغم ومغردون: يستاهل كفاية حمايته لخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زعم حساب على تويتر يطلق على نفسه “ عالم الساعات ” أن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز يرتدي ساعة يقترب سعرها على 3 ملايين ريال.

كان الحساب نشر أمس الجمعة تغريدة تضمنت صورة للعميد عبد العزيز الفغم الذي تمت ترقيته قبل أسبوع إلى رتبة لواء وهو في وضع الانحناء أمام الملك سلمان بن عبد العزيز وتظهر في يده اليسرى ساعة قالت الصفحة إنها ماركة ريتشارد ميل RM27-02 رافاييل نادال توربيون العالمية وقدرت ثمنها بنحو 2,900,000 ريال.

ومن جانبهم أكد مغردون أن لو افترض صحة المعلومات الموجودة في الحساب فهو يستحق وقال أحدهم يستاهل 4 مليون يكفي أنه يحمي أمير المؤمنين والسنة خادم الحرمين والأقصى حفظه الله.

وكان أمر ملكي قد صدر في 21 يوليوالماضي بترقية الحارس الشخصي للملك سلمان، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، إلى رتبة لواء بترقية استثنائية.