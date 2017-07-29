حقيقة الجدل حول ساعة الفغم ومغردون: يستاهل كفاية حمايته لخادم الحرمين - صحيفة صدى الالكترونية

حقيقة الجدل حول ساعة الفغم ومغردون: يستاهل كفاية حمايته لخادم الحرمين
زعم حساب على تويتر يطلق على نفسه “ عالم الساعات ” أن اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز يرتدي ساعة يقترب سعرها على 3 ملايين ريال.
كان الحساب نشر أمس الجمعة تغريدة تضمنت صورة للعميد عبد العزيز الفغم الذي تمت ترقيته قبل أسبوع إلى رتبة لواء وهو في وضع الانحناء أمام الملك سلمان بن عبد العزيز وتظهر في يده اليسرى ساعة قالت الصفحة إنها ماركة ريتشارد ميل RM27-02 رافاييل نادال توربيون العالمية وقدرت ثمنها بنحو 2,900,000 ريال.
ومن جانبهم أكد مغردون أن لو افترض صحة المعلومات الموجودة في الحساب فهو يستحق وقال أحدهم يستاهل 4 مليون يكفي أنه يحمي أمير المؤمنين والسنة خادم الحرمين والأقصى حفظه الله.
وكان أمر ملكي قد صدر في 21 يوليوالماضي بترقية الحارس الشخصي للملك سلمان، العميد عبدالعزيز بن بداح الفغم، إلى رتبة لواء بترقية استثنائية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30841 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل اكثر من ذالك ,, اسأل الله له النعمة والنعيم في الدنيا والآخره ,, آمين ,,
,, كل على قد مقامه ، وهذا الرجل مقامه عالي ، والساعه لو قيمتها عشرة اضعاف المذكور ، لاتساوي شي من مقامه ,
,, ويا اهل الشر كفايه قر ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17980 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل والله🤗🤗🤗
مغرد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادى انا سا عتى 250 سيكوا حلوه ههههههههههههههههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1226 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل اكثر يكفي أنه يحمي خادم الحرمين والأقصى حفظه الله.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
هو يستاهل بس المبلغ مبالغ فيه يعني بالنسبه الساعه أما المبلغ فيه مهو خساره يستاهل
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9728 ] نشر منذ 1 ساعة
ياااربي يابعض البشر
شوفوا كيف عينهم طاحت ع الساعه 😧
ياربي لاتحطنا ع لسان احد😂
الجنوب[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 1 ساعة
3 مليون تسكن 10 عويل بيوت
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
شاريها بفلوسه وجعلها ملبوس العافيه..
من راقب الناس مات همن
alfahd42[ عدد التعليقات: 9375 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل
راشد بن سعد[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 57 دقيقة
حنا نبي العلاوة السنوية فقط التي هي حق من حقوق الموظف والتي حجبت ولا نعلم متى ترجع.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9375 ] نشر منذ 51 دقيقة
موفقين
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17980 ] نشر منذ 50 دقيقة
ياشباب وش فيكم انتوا
هذي ساعة وأنا متأكد انها جته هديه
ويستاهل والله
من جاور السعيد يسعد
فما بالك بمن جاور الملوك😘😘😘
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17980 ] نشر منذ 50 دقيقة
رجل يفديني بحياته
والله لأهديه مو بس ساعة
الا يآمر ويتدلل بعد.
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 46 دقيقة
الفغم رجل عاقل وناضج لااعتقد ان يكون دفع هذا المبلغ في ساعه يمكن جاته هديه على العموم يستاهل الرجل
نور[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا .
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 8789 ] نشر منذ 39 دقيقة
لو عطاهه هالمبلغ بحسابهه افضل ممن ساعهه 💔🙊