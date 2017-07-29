بالصور.. إمارة الباحة تقيم حفلا لتكريم أسر الشهداء - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن ما قدمه ويقدمه جنودنا البواسل من تضحيات وبطولات هي محل فخر واعتزاز القيادة الرشيدة، وأبناء هذا البلد.

وقال خلال حفل تكريم سموه لأسر شهداء الواجب، الذي أقيم على مسرح ديار العز بغابة رغدان: إن هذه البطولات سيسطرها التاريخ بماء الذهب كونهم قدموا أرواحهم دفاعاً عن حياض الوطن ووقفوا سداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.

وأوضح أمير الباحة أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – والشعب يقفون بجانب ذوي وأبناء الشهداء الأبطال الذي ضحوا بأرواحهم الطاهرة لنصرة الدين وحماية مقدسات وأرض وحدود الوطن ، سائلًا الله أن يتقبل من مات منهم من الشهداء ويمن بالشفاء على من أصيب منهم.

حضر التكريم الذي أقامته إمارة منطقة الباحة بالتعاون مع مؤسسة الرؤية المستقبلية وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن عويض الوذيناني، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ومدير عام التطوير السياحي بإمارة المنطقة محمد غرم الله لافي وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

ويأتي برنامج التكريم ضمن برامج أعدتها امارة المنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية عرفاناً بالدور البطولى الذي قدمه جنودنا البواسل .