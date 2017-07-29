قطر تمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نقلت قناة الإخبارية فى نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت، عن منع وزارة أوقاف السلطات القطرية القطريين من الحج ، وذلك مساء اليوم السبت .هذا وقد قامت أيضاً بإغلاق التسجيل عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالحج .

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر بهاشتاج #قطرتمنعمواطنيهامنالحج ، والذى اصبح ذى رواج على موقع ” تويتر ” ، و ” فيس بوك ” .