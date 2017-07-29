قطر تمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تمنع مواطنيها من أداء مناسك الحج
نقلت قناة الإخبارية فى نبأ عاجل لها مساء اليوم السبت، عن منع وزارة أوقاف السلطات القطرية القطريين من الحج ، وذلك مساء اليوم السبت .هذا وقد قامت أيضاً بإغلاق التسجيل عبر موقعها الإلكترونى الخاص بالحج .
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعى، الأمر بهاشتاج #قطرتمنعمواطنيهامنالحج ، والذى اصبح ذى رواج على موقع ” تويتر ” ، و ” فيس بوك ” .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 1 ساعة
هالحين بيقولون السعودية منعتهم 😡 ،،،،،
كان الله بعون الشعب القطري
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30826 ] نشر منذ 57 دقيقة
يمكن تبي توديهم لكعبة الجميني بإيران …
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا شأن الشعب القطري وذا الشعب راضي شي يخصهم وراضين على انفسهم عدم اداء فريضة الحج السعوديه ماتمنع احد واتحدى احد يثبت ذلك
كلنا واحد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 34 دقيقة
السعودية ما منعتهم ولكن الشروط اللي حاطينها صعبه وتعجيزيه
اول شي السفارة السعودية في قطر لا يوجد فيها احد حتى يتم خختم تصاريح الحملات الحج القطريه
ثاني شي منع الخطوط القطرية من نقل الحجاج الى السعودية او تدخل الاجواء السعودية
ثالث شي الحجاج لازم يسافرون الى دول اخرى غير الدول الاربعة ومن هناك يسافرون الى السعودية
بصراحة هذا منع ولكن بطريقة أخرى