شركة قطرية تقدم عرض رعاية جديدًا لبرشلونة بـ60 مليون يور - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف الستار عن مسألة بقاء نيمار دا سيلفا لاعب فريق برشلونة، بعد الكم الهائل من الإغراءات التى يتلقاها اللاعب من باريس سان جيرمان للموافقة على الصفقة.

وأول الإغراءات هى راتب سنوي يصل لـ30 مليون يورو صافية الضرائب بجانب حصول والد اللاعب ووكيل أعماله على 18 مليون يورو أثناء التوقيع.

وجاء الإغراء الأخطر من قبل مؤسسة قطر للإستثمار الرياضي في الدوحة، حيث عرضت على نيمار الحصول على 60 مليون يورو سنويا لمدة خمسة أعوام كي كون السفير الأول لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

نيمار بمجمل هذا الإتفاق سيحصل على 300 مليون يورو من مؤسسة قطر نظير الخمسة أعوام المقبلة بجانب 150 مليون يورو من باريس سان جيرمان قيمة راتبه السنوي أى إنه سيحصل على 450 مليون يورو بعد خمسة أعوام وهذا سيجعله أغنى لاعب في تاريخ كرة القدم.