الشوا: بيانات الشباب ستضر به - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف المحامي الجنائي ثامر الشوا، عن أحقية الاتحاد السعودي بمساءلة نادي الشباب جنائياً تحت مظلة القضاء، مؤكدًا بأن الفيفا لا يحمي الأندية من الأنظمة السيادية لكل دولة، كما فند الشوا بعض النقاط الهامة، ” ملمحاً ” إلى أن الشباب سيدخل في معمعة جنائية كبيرة خلال الأيام القليلة القادمة.

وحول بعض الأخبار التي تداولت بأن الأندية السعودية تتبع للفيفا ولا تدخل تحت مظلة النظام الجزائي السعودي، قال ” الشوا ” في تصريحات صحفية: القانون الدولي أعطى الحق لكل دولة بالتحقيق في كل الجرائم التي تقع على أراضيها، وهذا الأمر لا علاقة له بموضوع الفيفا لأنها ترتبط بالأندية في الأمور الإدارية والرياضية والمالية والفنية والعقوبات الانضباطية، ومتى ما وصل السلوك لأن يكون جريمة جنائية فهنا للدولة الحق بالتدخل لأنها تخضع للسيادة الإقليمية للدولة.

وتابع: والدليل على ذلك بأنه لو قام لاعب بضرب آخر وتسبب بإصابته فإنه سيتقدم بشكوى جنائية للجهات السيادية وليس لفيفا، وبالتالي فإن الأندية تتمتع بشخصية اعتبارية، والشخصيات الاعتبارية تعاقب جنائياً وفق النظام الجزائي السعودي، وبالتالي فإن نادي الشباب لو لم يثبت كل تلك الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد السعودي، حينها سيساءل جنائياً وللقضاء تحديد من المتسبب في إصدار تلك الاتهامات تجاه الاتحاد السعودي وسيخضع بصفته الاعتبارية للمحاكمة والقضاء سواء كان رئيس النادي أو مدير المركز الإعلامي أو أي شخص كان وراء تلك الاتهامات التي احتواها البيان، خصوصاً وإن صدر عبر الحساب الرسمي والموثق للنادي.