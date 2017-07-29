حقيقة انفصال دانييلا عن لاعب ريال مدريد السابق - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بعد عِشْرَةٍ دامت ستة أعوام ونصف أعلنت زوجة اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، انفصالهما رسميا، في جو من التفاهم مع وعد بالاعتناء سويا بابنتهما المشتركة ذات الأعوام الأربعة.

ما كان بالأمس يعد إشاعات وتكهنات إعلامية أصبح الآن حقيقة واقعة، فخاميس رودريغيز نجم بايرن ميونيخ الجديد انفصل عن زوجته دانييلا أوسبينا. وكان الإعلام الكولومبي والإسباني قد تحدثا في ربيع هذا العام عن قرب انفصال خاميس عن زوجته.

وأكدت صحيفة ” ديلي ميل ” ، أن زوجة لاعب ريال مدريد السابق لم تتحمل كثرة علاقاته النسائية، لذا صارت المشاكل بينهما متكررة، وهذا سبب ابتعادها عن الإقامة معه في العاصمة الإسبانية مدريد، ولم تسافر معه إلى ألمانيا لحضور لحظة إعلانه لاعبا في بايرن ميونخ.

وادعت الصحيفة أن رودريجيز على علاقة الآن بهيلجا لوفكاتي، وهي عارضة أزياء روسية، وكانت القشة التي أنهت زواج استمر 6 سنوات.