بالفيديو.. أم فلسطينية ترثي ابنها الشهيد بالزغاريد - صحيفة صدى الالكترونية

فلسطين المحتلة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسيدة فلسطينية ترثي ابنها الشهيد لمثواه الأخير بعد استشهاده على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي .

وأظهر الفيديو الأم المكلومة ينتابها مزيج من الحزن على فقدانه والفرح باستشهاده، مطلقة الزغاريد ، وأوضح المغردون، أن الشاب الفلسطيني أجل عرسه بسبب أن الأقصى محاصر، ثم أجل مرة أخرى لأنه مرابط على الأقصى، ثم هذه المرة ألغى بسبب استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت من هم دون الخمسين عاما من الرجال فيما سمحت للنساء والشيوخ بالدخول للصلاة في الأقصى.

واعتدت القوات الإسرائيلية على المصلين، عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم واستخدمت الغاز المسيل للدموع.

وامتنع الفلسطينيون منذ أسبوعين عن دخول المسجد الأقصى احتجاجا على تركيب بوابات إلكترونية على أبوابه واستمروا في تظاهراتهم حتى أجبروا السلطات الإسرائيلية على إزالة تلك البوابات.