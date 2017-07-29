صورة أمير قطر على يخت باليونان تثير سخط شعبه - صحيفة صدى الالكترونية

صورة أمير قطر على يخت باليونان تثير سخط شعبه
شهدت تغريدة الكاتب الصحفي عبد العزيز الخميس، اليوم، ردود أفعال واسعة، إذ هاجم المغردون أمير قطر بسبب موقفه المتخاذل بعدما ترك كل ما تعانيه دولته من قرارات نتيجة سياساته الخاطئة وذهب ليقضى عطلته على يخت خاص به فى إحدى الجزر اليونانية.
وقال الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، ” تميم الذى يعانى وشعبه من الويلات وصنوف المعاناة والباكى بدموع غزيرة غرقت تكاسى لندن، يتمتع على يخته فى جزيرة سيكاثوس اليونانية ” .
ونشر الخميس صورة ليخت تميم الذى يقضى فيه عطلته حاليا غير مهتم بما يجرى داخل قطر حاليا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30826 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الكلام لا بفيد بشيء ,,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله الشعب القطري الشقيق
ادرى بمصلحتة
ليس لنا علاقة بعطلات وتملط تميموة ولد موزوة
براغى[ عدد التعليقات: 414 ] نشر منذ 1 ساعة
لو كان تميم يلقى بالا لشعبه او يعمل له اى حساب ما جنس الوزراء والمستشارين والمفتى والجيش والشرطة ولاعبى الكرة والمشجعين فى المدرجات ولما اتى بالترك والفرس يتحكمون فى شعبه فعادى يخت مش يخت فشعبه عنده لا يعنى له اى شيء
AbuRkan[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
كل الحكام ياخذون أجازات قولوا شي منطقي .
الواقع[ عدد التعليقات: 4849 ] نشر منذ 1 ساعة
مراهق يا تميم وان شاء الله تستمر المقاطعة الى سنوات
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17973 ] نشر منذ 3 دقائق
قايل لكم انه حق كسرات وشيلات
ومن عشااااق مزعل فرحان
وتكوات البلوت🤗🤗🤗