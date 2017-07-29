صورة أمير قطر على يخت باليونان تثير سخط شعبه - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

شهدت تغريدة الكاتب الصحفي عبد العزيز الخميس، اليوم، ردود أفعال واسعة، إذ هاجم المغردون أمير قطر بسبب موقفه المتخاذل بعدما ترك كل ما تعانيه دولته من قرارات نتيجة سياساته الخاطئة وذهب ليقضى عطلته على يخت خاص به فى إحدى الجزر اليونانية.

وقال الخميس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” ، ” تميم الذى يعانى وشعبه من الويلات وصنوف المعاناة والباكى بدموع غزيرة غرقت تكاسى لندن، يتمتع على يخته فى جزيرة سيكاثوس اليونانية ” .

ونشر الخميس صورة ليخت تميم الذى يقضى فيه عطلته حاليا غير مهتم بما يجرى داخل قطر حاليا.

