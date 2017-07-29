 غدًا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ جولة أفريقية تشمل تشاد والنيجر ومالي - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 29

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. غدًا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ جولة أفريقية تشمل تشاد والنيجر ومالي

غدًا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ جولة أفريقية تشمل تشاد والنيجر ومالي

غدًا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ جولة أفريقية تشمل تشاد والنيجر ومالي
باريس(صدى):

تتوجه وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، غدًا الأحد، الى منطقة الساحل الافريقي حيث ستقوم بجولة تشمل تشاد و النيجر و مالي، يشارك في جزء منها نظيرتها الالمانية أورسولا فون دير لاين.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية-في بيان اليوم السبت- أن فلورنس بارلي ستقوم بثاني زيارة لها للقوات الفرنسية في الخارج بعد ان توجهت الى شرق التوسط على متن فرقاطة متعددة المهام و الى قاعدة جوية بالأردن في منتصف يوليو للقاء جنود قوة ” شامال ” الفرنسية.

وأضافت أن فلورنس بارلي ستلتقي في تشاد بالرئيس ادريس ديبي و كذلك نظيرها التشادي بشارة جاد الله. اما في النيجر، فسيستقبلها الرئيس محمد ايسوفو و وزير الدفاع كالا موتاري. كما ستلتقي في مالي الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا و وزير الدفاع ايضا تينا كوليبالي.

وأوضح البيان أن وزيرة الدفاع الفرنسية ستجدد دعم فرنسا لاطلاق القوة الافريقية المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة و ذلك امتدادا لما تم اقراره في قمة مجموعة الساحل الخمسة التي شاركت فيها بجانب الرئيس ايمانويل ماكرون في 2 يوليو بباماكو.

وأضاف أن هذه القوة ستضطلع بدور أساسي لمحاربة الارهاب و عمليات الإتجار التي تساهم في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا الى الدعم العملي الذي تقدمه فرنسا من خلال عمليات برخان “لهذه المبادرة الواعدة لدول المنطقة.

وبحسب البيان ستقوم الوزيرتان الفرنسية و الالمانية في النيجر و مالي بتأكيد دعمهما من حيث المعدات و التدريب و التزامهما بحشد الشركاء الأوروبيين و الدوليين لدعم القوة الافريقية المشتركة.

واختتم بيان وزارة الدفاع بالتذكير بأن عملية برخان هي الاكبر للجيش الفرنسي من حيث عدد الجنود حيث تضم 4 الاف رجل و تنتشر في خمسة بلدان في الساحل هي ( موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) على امتداد ما يعادل مساحة اوروبا بهدف مكافحة المجموعات الارهابية و دعم القوات المسلحة المحلية.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *