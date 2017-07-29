غدًا.. وزيرة الدفاع الفرنسية تبدأ جولة أفريقية تشمل تشاد والنيجر ومالي - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

تتوجه وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، غدًا الأحد، الى منطقة الساحل الافريقي حيث ستقوم بجولة تشمل تشاد و النيجر و مالي، يشارك في جزء منها نظيرتها الالمانية أورسولا فون دير لاين.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية-في بيان اليوم السبت- أن فلورنس بارلي ستقوم بثاني زيارة لها للقوات الفرنسية في الخارج بعد ان توجهت الى شرق التوسط على متن فرقاطة متعددة المهام و الى قاعدة جوية بالأردن في منتصف يوليو للقاء جنود قوة ” شامال ” الفرنسية.

وأضافت أن فلورنس بارلي ستلتقي في تشاد بالرئيس ادريس ديبي و كذلك نظيرها التشادي بشارة جاد الله. اما في النيجر، فسيستقبلها الرئيس محمد ايسوفو و وزير الدفاع كالا موتاري. كما ستلتقي في مالي الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا و وزير الدفاع ايضا تينا كوليبالي.

وأوضح البيان أن وزيرة الدفاع الفرنسية ستجدد دعم فرنسا لاطلاق القوة الافريقية المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة و ذلك امتدادا لما تم اقراره في قمة مجموعة الساحل الخمسة التي شاركت فيها بجانب الرئيس ايمانويل ماكرون في 2 يوليو بباماكو.

وأضاف أن هذه القوة ستضطلع بدور أساسي لمحاربة الارهاب و عمليات الإتجار التي تساهم في زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا الى الدعم العملي الذي تقدمه فرنسا من خلال عمليات برخان “لهذه المبادرة الواعدة لدول المنطقة.

وبحسب البيان ستقوم الوزيرتان الفرنسية و الالمانية في النيجر و مالي بتأكيد دعمهما من حيث المعدات و التدريب و التزامهما بحشد الشركاء الأوروبيين و الدوليين لدعم القوة الافريقية المشتركة.

واختتم بيان وزارة الدفاع بالتذكير بأن عملية برخان هي الاكبر للجيش الفرنسي من حيث عدد الجنود حيث تضم 4 الاف رجل و تنتشر في خمسة بلدان في الساحل هي ( موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) على امتداد ما يعادل مساحة اوروبا بهدف مكافحة المجموعات الارهابية و دعم القوات المسلحة المحلية.