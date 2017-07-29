تزويج مطلقة أعضلها شقيقها بمركز الإصلاح الأسري - صحيفة صدى الالكترونية

تزويج مطلقة أعضلها شقيقها بمركز الإصلاح الأسري
وثّق مركز الإصلاح الأسري بحيي ” بدر والشفا ” ، حالة صلح محالة من محكمة الأحوال الشخصية لشابة في الـ30 من عمرها وهي مطلقة عانت من العضل حيث امتنع الولي عن تزويجها للإضرار بها وليس للمصلحة.
وتقدمت الحالة للمركز وعرضت موضوعها على المستشار الأسري الذي اتصل بشقيقها الأكبر، حيث تسكن المرأة في محافظة أخرى بينما يعيش وليها في مدينة الرياض، وصك طلاقها مع شقيقها الآخر.
وبحضور جميع الأطراف وبعد جلسات الصلح والحوار؛ استجاب ولي المرأة ووافق على تزويجها ، ثَمَّ تم التنسيق مع الخاطب للحضور إلى مدينة الرياض حيث يقطن في محافظة قريبة من الرياض وتم التنسيق مع مأذون الأنكحة للحضور إلى المركز لإجراء عقد النكاح.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدها
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 2 ساعتين
الف مبروك والله
أنا ماابارك لك على الزواج وبس
الا ابارك لك على الفكه من هالأخ الغثيث
بعد🤗
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 5978 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتقدمت الحالة للمركز وعرضت موضوعها على المستشار الأسري.
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أنا ما أدري هالنوعية من النساء كيف تتجرأ🙈 وأي رجل اللي بيقبل بهذه النوعية من النساء🤔
والله لو إنه علاج🤔🤔
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5978 ] نشر منذ 2 ساعتين
وحدة تمردت ع شقيقها و أشتكت لشخص أجنبي كيف تتوقع يازوج الغفلة إنها راح تعاملك أو بمعنى أدق كيف تثق فيها🤔🤔
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اجبرهاعلى هالطريقه الا الظلم ولو سكتت مازوجها حتى تموت وامثالها كثير إلي موظفه ومعها راتب الأب او أخ المهم وليها حتى زوجها يستولون على راتبها حسبهم الله اللهم عليك بكل ظالم جبار
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15796 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9724 ] نشر منذ 2 ساعتين
العينات هذة قويه ومتمرده
ولو فيه رجال وراها ماوصلت للمحاكم
هناك حلول اخرى غير المحاكم ✋
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9724 ] نشر منذ 2 ساعتين
العينات هذة قويه ومتمرده
ولو فيه رجال وراها ماوصلت للمحاكم
هناك حلول اخرى غير المحاكم ✋
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9724 ] نشر منذ 2 ساعتين
العينات هذة قويه ومتمرده
ولو فيه رجال وراها ماوصلت للمحاكم
هناك حلول اخرى غير المحاكم ✋
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9724 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل هالمحاكم والفضايح عشان تتزوج
قطيعه تقطع هالاشكال اللي ماشغلها الشاغل الا الزواج
تفوووو ع هيك اشكال
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينه حدوها على اقصاها
والله من واقع معرفه شخصيه بفتيات قريبات
انهم تعدوا الاربعين ولا رضي اولياء امورهم يزوجوهم
لانهم موظفات لاحد يتشمت
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1217 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقها ويسعدها .
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5978 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلاً ي أمل العينات هذه قوية ومتمردة ولو فيه رجال وراها ماوصلت للمحاكم
لو فيه رجال وراها دفنوها مكانها ، قليلة حياء تطمن روس رجالها عشان زواج.
وكأن اللي خلقها عاجز عن تزويجها إذا لها نصيب مكتوب ف اللوح.
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كم وحدة سلكت مسلكها وتمردت وعضت أصابع الندم😢
وخل اللي غرر بها ينفعها ، اللي مافيها خير لأهلها مافيه خير للغريب وأفهم يازوج الغفلة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف الشديد يوجد البعض في مجتمعنا.ينظرون للمطلقة بعين الدونية والإستنقاص والرقابة والتحري الغير مبرر.
والأكثار من وين رايحة،وينك فيه،ترامنتي رايحه معنا،إجلسي مع الصغيرين،لاتسكرين باب غرفتك،وبعض أساليب التسلط التي منها منع كل من يأتي للخطبة وطلب الإقتران.
أرجع وأذكر بقولي البعض.
نسأل الله العفو والعافية.
الله يرزق ويعف الولاياء اللهم آمين.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 1 ساعة
العضل مجرم شرعاً على كل ولي امر ان يتقي الله بمحارمه والا الشرع قدّامه الله يوفقها سوت الصح انها تأخذ حقها من الشرع ولا تسوي الحرام 👍🏻
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15796 ] نشر منذ 13 دقيقة
اختي امل ياليت. ماتشمتين فيها او غيرها لانك لاتعلمين عن حالها وضروفها فلوا ان الظروف كلها واحده ما لقيتي في الدنيا باكي اذا الله مسخر لك احد من اهلك يرعاك ويحافظ عليك فغير الله اعلم بحاله. والله اني اعرف حلات تقطع القلب ولوا اقول لك بعض هذه الحاله يمكن ماتصدقين بس خليها على ربك ومو بس الاخ يتسلط ولكن الله بالمرصاد لكل ظالم