تزويج مطلقة أعضلها شقيقها بمركز الإصلاح الأسري - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

وثّق مركز الإصلاح الأسري بحيي ” بدر والشفا ” ، حالة صلح محالة من محكمة الأحوال الشخصية لشابة في الـ30 من عمرها وهي مطلقة عانت من العضل حيث امتنع الولي عن تزويجها للإضرار بها وليس للمصلحة.

وتقدمت الحالة للمركز وعرضت موضوعها على المستشار الأسري الذي اتصل بشقيقها الأكبر، حيث تسكن المرأة في محافظة أخرى بينما يعيش وليها في مدينة الرياض، وصك طلاقها مع شقيقها الآخر.

وبحضور جميع الأطراف وبعد جلسات الصلح والحوار؛ استجاب ولي المرأة ووافق على تزويجها ، ثَمَّ تم التنسيق مع الخاطب للحضور إلى مدينة الرياض حيث يقطن في محافظة قريبة من الرياض وتم التنسيق مع مأذون الأنكحة للحضور إلى المركز لإجراء عقد النكاح.