تحطم سيارة فيراري بعد ساعة واحدة من شرائها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اشترى مواطن بريطاني سيارة فارهة من نوع Ferrari F430 Scuderia ، وبعد ساعة واحدة من شرائها تعرضت لحادث حولها إلى كومة من الحديد المحترق، فلم تدم فرحته بها غير ساعة.

وذكرت شرطة مقاطعة جنوب يوركشير البريطانية على صفحتها في ” فيسبوك ” ، أن السائق على ما يبدو فقد السيطرة على سيارته ” فيراري ” البالغ سعرها 260 ألف جنيه إسترليني، حين كان على طريق زلق، لتخرج عن الطريق وتطير في الهواء وتحترق.

ولم يصب مالكها سوى برضوض وخدوش خفيفة.