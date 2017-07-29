تحطم سيارة فيراري بعد ساعة واحدة من شرائها - صحيفة صدى الالكترونية

تحطم سيارة فيراري بعد ساعة واحدة من شرائها
اشترى مواطن بريطاني سيارة فارهة من نوع Ferrari F430 Scuderia ، وبعد ساعة واحدة من شرائها تعرضت لحادث حولها إلى كومة من الحديد المحترق، فلم تدم فرحته بها غير ساعة.
وذكرت شرطة مقاطعة جنوب يوركشير البريطانية على صفحتها في ” فيسبوك ” ، أن السائق على ما يبدو فقد السيطرة على سيارته ” فيراري ” البالغ سعرها 260 ألف جنيه إسترليني، حين كان على طريق زلق، لتخرج عن الطريق وتطير في الهواء وتحترق.
ولم يصب مالكها سوى برضوض وخدوش خفيفة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30806 ] نشر منذ 46 دقيقة
لياسلم العود الحال تعود ,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 19 دقيقة
عين وماصلت على النبي🤗🤗🤗
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 17 دقيقة
مقروووووود
انت يبيلك عربية يجرها حصان