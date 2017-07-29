باكستان تعين وزير البترول شاهيد خاكان رئيسا للوزراء - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

قرر حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان، تعيين وزير البترول الباكستاني شاهيد خاكان عباسي رئيسًا للوزراء خلفًا لنواز شريف.

وكانت المحكمة العليا في باكستان قد قضت أمس الجمعة، بعزل نواز شريف من منصبه على خلفية اتهامات بغسل الأموال والفساد، في قرار قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في الدولة التي تعاني من أنشطة التشدد الإسلامي وعدم الاستقرار الاقتصادي منذ عقود.

وتنحى نواز شريف عن منصبه، الجمعة، بعد صدور الحكم القضائي مباشرة، حسبما ذكر المتحدث باسمه.

وذكر المتحدث في بيان أن شريف قال إن لديه «تحفظات كبيرة» بشأن طريقة إجراء المحاكمة التي أدت إلى عزله، ولكنه يتقبل القرار.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب شريف: «سوف نستخدم كافة الخيارات الدستورية والقانونية المتاحة لنا»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.