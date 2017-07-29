الإمارات تستضيف " معرض الكتب الصامتة " - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

تستضيف الإمارات، مطلع شهر أغسطس المقبل، الدورة الثانية من ” معرض الكتب الصامتة ” ، الهادف إلى مساعدة الأطفال اللاجئين على تجاوز حاجز اللغة، وذلك بمبادرة من المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وأوضحت رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مروة العقروبي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن المعرض هو الأول من نوعه في المنطقة ويحوي مجموعة غنية من الكتب “الصامتة” التي تمتلك قوة سردية بصرية كبيرة وتُشكّل تجربة تعليمية وتربوية فريدة للزوار من جميع الأعمار.

وسيفتح المعرض، الذي تستضيفه مؤسسة الشارقة للفنون، أبوابه للزوار في الأول من أغسطس المقبل، ويستمر على مدار ثمانية أسابيع في ” مبنى الطبق الطائر ” ، ويضم 54 كتابًا مصورًا، منها 51 كتابًا قام باختيارها المجلس الدولي لكتب اليافعين من 18 دولة أجنبية، وثلاثة كتب مشاركة من دول عربية وتوفر هذه الكتب للأطفال والفنانين والمصممين والرسامين وناشري الكتب في المنطقة فرصة الاطلاع على عالم نشر ” الكتب الصامتة ” .