إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في المخواة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أقرت الشؤون الصحية في منطقة الباحة، تقريرًا مفاده بتسبب عامل في أحد المطاعم المشهورة في محافظة المخواة في إصابة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة ببكتيريا salmonilla المؤدية للتسمم.

ورفع مستشفى محافظة المخواة، إشعاراً إلى أمانة منطقة الباحة عن انتقال داء عن طريق الغذاء تعرض له ثلاثة أفراد من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة مشويات ومقبلات من أحد المطاعم.

وتم أخذ عينات من المطعم بعد ذلك ذكرت النهائيات المخبرية احتواء أحد العينات المأخوذة وهي “ مسحة شرجية ” للعامل المسؤول عن الشواء على ميكروب salmonilla المسبب للتسمم الغذائي.

وأوصت الشؤون الصحية بالباحة بوقف العامل عن العمل في نطاق الأغذية حتى يعالج، والتيقن من شفائه بفحصه لدى أحد المختبرات المعتمدة، كما أوصت بمعاودة التحقق من النظافة الشخصية لجميع العمال بالمطعم.