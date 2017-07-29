إندونيسيا وأستراليا تستضيفان اجتماعا لمكافحة الإرهاب غدًا - صحيفة صدى الالكترونية

جاكرتا(صدى):

تستضيف إندونيسيا وأستراليا، السبت، اجتماعا لمكافحة الإرهاب يجري خلاله بحث تصاعد خطر المقاتلين الأجانب، في وقت تخوض الفليبين معارك ضد مقاتلين موالين لتنظيم ” داعش ” .

وتشارك في الاجتماع المنعقد ليوم واحد في شمال سلاويزي، ست دول هي ماليزيا والفليبين ونيوزيلندا وبروناي.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء التحديات التي يطرحها الإرهاب المتنامي في جنوب شرق آسيا والمخاوف من سعي تنظيم ” داعش ” إلى إقامة خلافة في الفليبين، حيث تتصدى القوات الحكومية لمقاتلين إسلاميين متحصنين في مدينة مرواي بجزيرة مينداناو في جنوب البلاد.

وقال وزير الأمن الإندونيسي، ويرانتو، الجمعة: ” آمل أن يفضي هذا الاجتماع إلى نتائج قيمة لنتمكن معا من التصدي للإرهاب ولاسيما في مراوي ” .