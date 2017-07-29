ميركل تطالب بكشف ملابسات هجوم الطعن في هامبورج - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن مواساتها لأسرة القتيل الذي لقى حتفه في هجوم الطعن أمس الجمعة، في مدينة هامبورج الألمانية.

وقالت ميركل اليوم السبت في برلين: ” أشعر بالحزن على ضحية هذا الهجوم الوحشي في هامبورج. عميق مواساتي لأسرته ” .

كما أعربت ميركل عن تمنياتها بـ ” الشفاء الكامل للمصابين من جروحهم الجسدية والنفسية ” ، وقالت: ” يتعين الكشف عن ملابسات هذه الجريمة. أنا على اتصال مستمر بوزير الداخلية توماس دي ميزير وعمدة هامبورج أولاف شولتس. أشكر الشرطة على مهمتها وكل من واجه الجاني بشجاعة “.

يذكر أن الجاني، وهو فلسطيني مولود فى الإمارات، طعن عددا من الأشخاص أمس في أحد المتاجر الكبيرة بحي بارمبيك في هامبورج.