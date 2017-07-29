انطلاق الألعاب العسكرية الدولية في موسكو - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

انطلقت اليوم السبت، الدورة الثالثة للألعاب العسكرية الدولية بضواحي موسكو بمشاركة 22 دولة.

وستستمر هذه الدورة حتى 12 أغسطس المقبل ، حيث ستجري هذه الألعاب في خمس دول في ذات الوقت (روسيا والصين وأذربيجان وكازاخستان وبيلاروسيا) .

وذكرت قناة ” روسيا اليوم ” الأخبارية أنه وصل إلى روسيا أكثر من 1200 عسكري يمثلون 22 دولة للمشاركة في الألعاب العسكرية الدولية .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن 13 قطارا عسكريا نقلت فرقا من أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وصربيا ومصر والهند وإيران وكازاخستان وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وغيرها من الدول إلى مواقع إجراء المسابقات في عدة مجالات ، منها التتابع العسكري الطبي و ” بياتلون الدبابات ” و ” أبطال الاستطلاع العسكري ” و ” المطبخ الميداني ” .

يذكر أن الدورة الثانية للألعاب العسكرية الدولية أقيمت في روسيا وكازاخستان عام 2016، بمشاركة نحو 3.5 ألف عسكري من 19 بلدا من أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. ووفقا لنتائج تلك الدورة فقد فاز المنتخب الروسي في كل المسابقات الأساسية وحصد أكبر عدد من الميداليات.