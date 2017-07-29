 كلاب مجتمعه في غرفة صراف أحد البنوك - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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كلاب مجتمعه في غرفة صراف أحد البنوك




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 36 دقيقة

😂😂😂😂
ياويل اللي يزعجهم
اذا تحاشيت الاول ، الثاني مارح يفوت عضه
😂😂😂😂
تبون الجد سبحان الله يدورون البراد من شدة الحر
مجرد توقع

[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 36 دقيقة

😂😂😂😂
ياويل اللي يزعجهم
اذا تحاشيت الاول ، الثاني مارح يفوت عضه
😂😂😂😂
تبون الجد سبحان الله يدورون البراد من شدة الحر
مجرد توقع

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