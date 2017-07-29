كلاب مجتمعه في غرفة صراف أحد البنوك - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 29
يوليو
😂😂😂😂
ياويل اللي يزعجهم
اذا تحاشيت الاول ، الثاني مارح يفوت عضه
😂😂😂😂
تبون الجد سبحان الله يدورون البراد من شدة الحر
مجرد توقع
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↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 36 دقيقة
😂😂😂😂
ياويل اللي يزعجهم
اذا تحاشيت الاول ، الثاني مارح يفوت عضه
😂😂😂😂
تبون الجد سبحان الله يدورون البراد من شدة الحر
مجرد توقع
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 36 دقيقة
😂😂😂😂
ياويل اللي يزعجهم
اذا تحاشيت الاول ، الثاني مارح يفوت عضه
😂😂😂😂
تبون الجد سبحان الله يدورون البراد من شدة الحر
مجرد توقع