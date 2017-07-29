أزمة جديدة في الإتحاد بسبب مهاجمه - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تلقى نادي الاتحاد صدمة جديدة بعدما أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حكماً يلزمه بسداد 2 مليون و300 ألف يورو، إلى نادي النجم الساحلي التونسي، نظير انتقال المهاجم أحمد العكايشي الذي انتقل إلى صفوف الاتحاد صيف العام الماضي.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت باستئناف على الحكم الصادر ضد النادي في الفيفا، حيث يُنتظر أن يتم البت فيه وإصدار الحكم النهائي في القضية خلال شهرين من الآن.