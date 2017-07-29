عضو " البرلمان البحريني " : ننتظر من اجتماع الوزراء إجراءات تصعيدية ضد قطر - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب البحريني، جمال بو حسن، إنه ينتظر من اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، الخروج بتوصيات وإجراءات والمزيد من التصعيد ضد دولة قطر.

وأضاف “بو حسن”، خلال تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن قطر ترعى الإرهاب وتأوى الإرهابيين وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وتحاول قلب الأنظمة العربية لأجندة خاصة بها، متابعًا: «الاجتماع الذي ينطلق من البحرين نعول عليه الكثير، وجميع الشعوب العربية تنتظر وضع حد للممارسات الصبيانية القطرية الراعية للإرهاب والإرهابيين».

ورجح أن يخرج الاجتماع بمزيد من العقوبات على قطر سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا؛ لأن هذه الدولة لا تريد الأمن والأمان للشعوب والدول العربية، وبالتالي لا بد من فرض المزيد من العقوبات ومعاقبتها بشدة وحزم، على حد قوله.

وأوضح أن قطر لا تستمع إلى منطق العقل، ولابد للدول العربية حماية أنفسها وأمنها ضد الإرهاب والإرهابيين، قائلًا: قطر تم منحها فرص للرجوع إلى الحق، لكنها لها أجندة خاصة وخطة لضرب الأمن القومي العربي.

ويتوجه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، إلى العاصمة البحرينية المنامة، لحضور اجتماع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، المقرر عقده يومي 29 و30 يوليو الجاري.