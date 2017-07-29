إصابة شرطي في لندن بعد احتدام الاحتجاجات - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، أن ضابطا اصيب بجراح بعد احتدام الاحتجاجات في العاصمة البريطانية لندن حول وفاة رجل اسود شاب عقب مطاردة الشرطة .

وذكرت شبكة ” ايه بي سي ” نيوز الأمريكية، أن الاشتباكات اندلعت في شوارع شرق لندن فى وقت متأخر من أمس الجمعة حيث حاولت شرطة مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين الذين القوا زجاجات وألعاب نارية على الضباط وأشغلوا النار في صناديق القمامة وأغلقوا الطريق، وربع البعض لافتات تحوي عبارة ” بلاك لايفس ماتر- حياة ذوي البشرة السمراء مهمة ” .

وقالت شرطة اسكتلندا يارد، إن العنف نشب بين عشية وضحاها بعد احتجاج سلمى فى مركز للشرطة في وقت سابق من أمس الجمعة بسبب وفاة راشان تشارلز البالغ من العمر 20 عاما.

وتوفى تشارلز في المستشفى الأسبوع الماضى بعد أن لاحقه واعتقله ضابط في منطقة هاكني شرقي لندن، وتقوم اللجنة المستقلة للشكاوى ضد الشرطة بالتحقيق في القضية وقالت إنها ستنظر فيما إذا كان هناك أي سوء سلوك أو جريمة.