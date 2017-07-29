لاعبو الفيحاء: انتظرونا في الدوري - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أعرب لاعبو فريق الفيحاء، عن ثقتهم في الظهور بمستوى متميز، خلال منافسات الموسم الجديد، من دوري جميل للمحترفين.

وقال سامي الخيبري لاعب الفيحاء، في تصريحات أبرزها المركز الإعلامي لناديه، إن معسكر الفريق بالنمسا، سيحقق النتائج المرجوة.

وأشار زميله عبدالله آل سالم، إلى أن جميع أعضاء الفريق يؤدون دورهم بشكل جيد، دون تقصير، من جهازين فني وإداري ولاعبين.

وأوضح عبدالله المطيري، أن الفريق جاهز لتقديم مستويات طيبة، في أول ظهور له بدوري المحترفين، الذي ينطلق الشهر المقبل.

يذكر أن فريق الفيحاء، الصاعد حديثاً إلى دوري جميل، يقيم معسكراً تحضيرياً في النمسا، استعداداً لموسم 2017-2018.

ويخوض الفيحاء أول مباراة له أمام الهلال حامل اللقب بالعاصمة الرياض، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت مايو الماضي.