 انتحار زوجة " مفتى داعش " فى العراق - صحيفة صدى الالكترونية

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انتحار زوجة ” مفتى داعش ” فى العراق

انتحار زوجة ” مفتى داعش ” فى العراق
بغداد(صدى):

أقدمت زوجة المفتى الشرعى لتنظيم ” داعش ” فى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى العراقية، على قتل نفسها وأطفالها الثلاثة حرقا فى منزلها.

ووفقا لقناة ” روسيا اليوم ” أفاد بذلك مصدر محلى فى محافظة نينوى، فى حديث لـ ” السومرية نيوز ” ، مضيفا أن ” أسباب الانتحار لا تزال غامضة ” .

ولا يزال ” داعش ” يسيطر على قضاء تلعفر منذ العام 2014 ويعد فى الوقت الراهن من أهم معاقل التنظيم فى محافظة نينوى، بعد الإعلان عن تحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم فى العاشر من الشهر الجارى.

من اللافت أن ” داعش ” أعلن قضاء تلعفر ” ولاية مستقلة ” عما يسميها ” دولة الخلافة ” ، بعد يومين من تحرير الموصل.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4849 ] نشر منذ 1 ساعة

لقد اخبرها الداعشي المجرم بفتوى نار جهنم ولا جنة الحشد المجوسي ياهم راح يلعبون فيها لعب لو قبضوا عليها كما يفعلون برجال داعش من اغتصاب ولواط لا يوجد عند المجوس حرب نظيفة او اسرى لأنهم أنجس خلق الله يتحاربون مع العن خلق الله

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