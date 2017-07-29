انتحار زوجة " مفتى داعش " فى العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أقدمت زوجة المفتى الشرعى لتنظيم ” داعش ” فى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى العراقية، على قتل نفسها وأطفالها الثلاثة حرقا فى منزلها.

ووفقا لقناة ” روسيا اليوم ” أفاد بذلك مصدر محلى فى محافظة نينوى، فى حديث لـ ” السومرية نيوز ” ، مضيفا أن ” أسباب الانتحار لا تزال غامضة ” .

ولا يزال ” داعش ” يسيطر على قضاء تلعفر منذ العام 2014 ويعد فى الوقت الراهن من أهم معاقل التنظيم فى محافظة نينوى، بعد الإعلان عن تحرير مدينة الموصل من قبضة التنظيم فى العاشر من الشهر الجارى.

من اللافت أن ” داعش ” أعلن قضاء تلعفر ” ولاية مستقلة ” عما يسميها ” دولة الخلافة ” ، بعد يومين من تحرير الموصل.