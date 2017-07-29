أمير تبوك يقدم التعازي إلي أسرة العوده - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التعازي إلي أسرة العوده في وفاة فقيدهم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك سابقاً المهندس عبدالعزيز بن محمد العوده رحمه الله، خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد بمدينة تبوك اليوم .

وكان في استقبال سمو أمير منطقة تبوك لدى وصوله أبناء الفقيد، حيث أعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لهم، مبرزاً مناقب الفقيد طيلة فترة عمله التي قضاها في خدمة الوطن، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.