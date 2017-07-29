جورج كلونى يتعهد بمقاضاة مجلة فرنسية نشرت صورة لتوأميه - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

قال الممثل الشهير جورج كلونى، إنه سيقاضى مجلة فرنسية نشرت أول صورة لتوأميه حديثى الولادة.

وقال كلونى إن مصورين من مجلة فواسى: ” صعدوا فوق سور منزلنا وتسلقوا شجرتنا والتقطوا صورا بشكل غير قانونى لرضيعينا داخل منزلنا ” .

وأضاف فى بيان أن مصورى المجلة ” سيواجهون محاكمة لأقصى ما تسمح به حدود القانون. سلامة أطفالنا تتطلب ذلك ” .

وأعلن كلونى وزوجته المحامية المعنية بحقوق الإنسان أمل مولد توأميهما وهما طفل وطفلة أطلقا عليهما ألكسندر وإللا فى يونيو لكنهما لم يدليا بتفاصيل عنهما ولم يقدما صورا لهما ولا مقابلات عنهما.

ونشرت مجلة فواسى، صورا لأمل وجورج كلونى بملابس السباحة وكل منهما يحمل أحد التوأمين. وبدا أنهما يسيران فى حديقة قالت المجلة إنها فيلا يملكها كلونى قرب بحيرة كومو فى إيطاليا. ولم تستجب المجلة لطلبات بالتعليق.

وتزوج جورج وأمل فى البندقية فى 2014 فى احتفال كبير لكنهما حاولا الحفاظ على خصوصية حياتهما الشخصية منذ ذلك الحين.