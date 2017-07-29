القبض على محامية " مخمورة " بعد اقتحامها دار القضاء العالي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ألقت قوات الأمن المصرية المكلفة بتأمين دار القضاء العالي، القبض على سيدة في حالة سكر أثناء محاولتها دخول المحكمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتم اصطحابها إلى مكتب قائد الحرس حيث تم استجوابها وبسؤالها عن تحقيق الشخصية الخاص بها وعن سبب دخولها للمحكمة قررت أنها لا تحمل إي تحقيق شخصية ولا رقم قومي ولا كارنية نقابة المحاميين وقررت أنها تدعى ض.م 40 سنه محامية بالاستئناف العالي و مجلس الدولة وأنها حضرت للمحكمة للتفاوض مع طليقها الذي يعمل في تنفيذ الأحكام بمحكمة النقض بدار القضاء العالي وذلك لمنعه اياها من رؤية نجلها.

وأشار المصدر خلال تصريحاته صحفية إلى أن قوات الأمن لاحظت خروج رائحة كحول شديدة منها، وتم اصطحابها لمكتب قائد الحرس وإحالتها إلى قسم شرطة الأزبكية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.