مشروب سحري لإزالة دهون البطن أثناء النوم - صحيفة صدى الالكترونية

مشروب سحري لإزالة دهون البطن أثناء النوم
إليك وصفة ستخلّصك من دهون منطقة البطن أثناء النوم، كل ما عليك هو شرب الوصفة قبل النوم بثلاث ساعات، الوصفة تحتوى على الكيوى لأن للكيوي خصائص حرق السعرات الحرارية والدهون بطريقة طبيعية، كما أنه من أغنى المصادر الغذائية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.
المقادير:
ثلاث حبات من الكيوي
حبة واحدة من الليمون
نصف برتقالة
بعض من أوراق السبانخ
بعض من بذور الكتان
الطريقة:
اعصري البرتقال والليمون ثم قومي بتقطيع المكونات الأخرى ووضعها جميعا في الخلاط الكهربائي. أضيفي إليها عصير البرتقال والليمون، لا تضيفي السكر، إن رغبت بجعله أكثر حلاوة أضيفي ملعقة صغيرة فقط من العسل الطبيعي.
امزجي المكونات جيدا واستمتعي بمشروب صحي وغني بالألياف.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 2 ساعتين
منتاز .👌🏽
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17971 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله
أنا معندي كرييييشه🤗🤗🤗
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 927 ] نشر منذ 59 دقيقة
يالله شدو حيلك يا اهل الكروش
😅😅😜😜
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15787 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30806 ] نشر منذ 37 دقيقة
جميل ,,,
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9717 ] نشر منذ 31 دقيقة
عليكم بالاناناس 👍
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ 7 دقائق
ابدآ عليكم بالفجل يالمكرشييين