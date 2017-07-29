مشروب سحري لإزالة دهون البطن أثناء النوم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

إليك وصفة ستخلّصك من دهون منطقة البطن أثناء النوم، كل ما عليك هو شرب الوصفة قبل النوم بثلاث ساعات، الوصفة تحتوى على الكيوى لأن للكيوي خصائص حرق السعرات الحرارية والدهون بطريقة طبيعية، كما أنه من أغنى المصادر الغذائية بالفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

المقادير:

ثلاث حبات من الكيوي

حبة واحدة من الليمون

نصف برتقالة

بعض من أوراق السبانخ

بعض من بذور الكتان

الطريقة:

اعصري البرتقال والليمون ثم قومي بتقطيع المكونات الأخرى ووضعها جميعا في الخلاط الكهربائي. أضيفي إليها عصير البرتقال والليمون، لا تضيفي السكر، إن رغبت بجعله أكثر حلاوة أضيفي ملعقة صغيرة فقط من العسل الطبيعي.

امزجي المكونات جيدا واستمتعي بمشروب صحي وغني بالألياف.