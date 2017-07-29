التحقيق في مقتل بطل أوروبا للمصارعة الحرة للشباب بروسيا - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

تواصل الشرطة الروسية التحقيق بعد العثور على جثة يوري فلاسكو بطل أوروبا مرتين في المصارعة الحرة للشباب في بحيرة بايكال ” روسيا ” ، وتبين أن الجثة بها أثار طعنات عديدة في الرأس والرقبة.

ونقلت قناة ” رين-تي في ” المحلية عن شهود، إن المصارع الروسي الشاب (20 عاما) قتل خلال مشاجرة حين كان برفقة مجموعة من الرياضيين قرب ضفاف بحيرة بايكال الواقعة في جمهورية بورياتيا في إقليم سيبيريا الروسي.

وأكد متحدث من السلطات القضائية الروسية أن التحقيقات مستمرة لكشف كل تفاصيل الحادث، وتبين أن فلاسكو فارق الحياة نتيجة تعرضه للعديد من الطعنات بسلاح أبيض.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المصارع كان يشارك في مسابقة للشباب وقرر أن يصطحب مجموعة من المدعوين للبطولة من أجل رؤية البحيرة.. وكان المصارع الراحل قد فاز ببطولة أوروبا للمصارعة الحرة عن فئة الشباب مرتين في عامي 2015 و2016.