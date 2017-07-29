قتلى وجرحى من الشرطة في هجوم تبنته طالبان جنوب أفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

أعلنت مصادر أمنية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 10 عناصر من الشرطة، على الأقل خلال هجوم تبنته حركة طالبان بمنطقة ناوا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.

وأضافت المصادر -حسبما أفادت قناة ” روسيا اليوم ” الإخبارية- أن رجال الشرطة لقوا مصرعهم في هجوم شنه عناصر طالبان على موقع تفتيش تابع للشرطة في ميدان ساماد بمنطقة ناوا الليلة الماضية.

من جهته، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم، عمر زواكك إن رجلي شرطة قتلا وأصيب 10 آخرون في الهجوم، مشيرا إلى أن ” طالبان ” تكبدت أيضا خسائر في كمين الشرطة.