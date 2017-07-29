البنك العربي بالأردن يعلن تراجع صافي أرباحه - صحيفة صدى الالكترونية

عمان(صدى):

قال البنك العربي وهو أكبر جهة إقراض في الأردن، اليوم السبت، إن صافي أرباحه في النصف الأول من العام الجاري تراجع 2.3 في المئة إلى 415.2 مليون دولار مقابل 424.9 دولار قبل عام.

وقال بيان أصدره يوم السبت، البنك وهو أحد المؤسسات المالية الكبيرة بالشرق الأوسط إن حسابات القروض ومجمل عملياته استمرت في النمو على الرغم من تذبذب أسعار الصرف.

وارتفع إجمالي القروض أربعة في المئة إلى 24.7 مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران في حين تراجعت الودائع إلى 33.5 مليار دولار من 34.8 مليار دولار قبل عام.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك إن البنك استطاع التكيف مع مناخ تجاري يمثل تحديا في بيئة اقتصادية صعبة بفضل تنوع عملياته.

ويعمل البنك العربي في 30 دولة بخمس قارات ويمتلك حصة تبلغ 40 في المئة في البنك العربي الوطني السعودي.