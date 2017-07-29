١٠ دورات لتوطين الوظائف السياحية بعسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير ١٠ دورات تدريبية متخصصة مجانية في مجال السياحة خلال موسم صيف هذا العام .

وتناولت الدورات مهارات إعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية والتعرف على فرص العمل في القطاع السياحي وابتكار المشاريع السياحية الصغيرة وتسويقها وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية وتطوير المهارات الإشرافية والقيادية للعاملين في القطاع السياحي والأمن والسلامة في القطاع السياحي ومفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية والعلاقات العامة والمراسم ” البروتكول ” في القطاع السياحي وتطوير قدرات ومهارات منظمي الفعاليات السياحية.

يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنفذ عدد من الدورات وورش العمل على مستوى المملكة التي يحتاجها سوق العمل في القطاع السياحي تسهم في توفير كوادر سعودية مؤهلة ومتخصصة لإثراء العمل السياحي.