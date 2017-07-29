" الصحة " : الطفلة المصابة بالجرعات الكيماوية تحظى باهتمام المسؤولين - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

قال سعيد بن عبدالله النقير، المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، إن ما قدم للمريضة ” بيشية ” يتفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها إلا أن القضية تحظى باهتمام المسؤولين.

وأضاف ” النقير ” إنه إشارة إلى الشكوى المقدمة من أحد المواطنين وما ذكره بأن الطبيب المعالج لحالة ابنته قام بإعطائها أدوية كيميائية أدت إلى حرق الشرايين في أقدام وأيدي ابنته ثم قرر الطبيب أن حالتها تحتاج إلى بتر القدمين واليدين، فعليه تؤكد صحة منطقة عسير بأن شكوى المواطن محل اهتمام المسؤولين الذين تقدم لهم بشكوى رسمية.

وتابع: ” بالرجوع إلى ملف المريضة ومراجعة جميع الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها بحقها وجد بأن المريضة راجعت طوارئ مستشفى عسير المركزي وهي تعاني من نقص في تروية الأطراف الأربع وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وتشخيص الحالة من قبل الإستشاري المعالج كحالة ذئبة حمراء مع التهاب أوعية دموية أدت إلى نقص التروية في جميع الأطراف ، تم إفهام والدها بالخطة العلاجية لابنته وشرحها له ” .

وأردف: ” بعد البدء بالخطة العلاجية حضر والد المريضة وقدم شكوى إلى الإدارة الطبية بالمستشفى وقام المدير الطبي بعد ساعتين من تقديم الشكوى بتشكيل لجنة مكونة من استشاري أوعية دموية واستشاري باطنية ، وقاموا بمراجعة ملف المريضة والتحقق من صحة العلاج والخطة العلاجية للمريضة ورأوا عدم وجود أي خطأ طبي أو تقصير وأن البرامج العلاجية المقررة للمريضة تسير بالطريقة الصحيحة وفق ما هو متعارف عليه طبياً ، وأن ما تعاني منه المريضة الآن إنما هو جزء من مضاعفات المرض نفسه وليس له أي علاقة بالعلاجات المعطاة للمريضة والمتفقة مع الأصول الطبية المتعارف عليها ” .