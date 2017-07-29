عودة جينيفر أنيستون لشاشة التلفزيون الأمريكي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

بعد غياب دام 13 عام ، تعود الممثلة الأمريكية جينيفر أنسيتون مجددا إلى شاشة التلفزيون للمرة الأولى منذ عام 2004 بانتهاء آخر أجزاء مسلسل ” الأصدقاء ” الشهير.

وانشغلت أنستون عن الدراما التلفزيونية لسنوات عدة بأعمالها السينمائية منذ انتهاء الجزء الأخير من مسلسل ” الأصدقاء ” ، لكنها لعبت أدوارا شرفية في بعض المسلسلات مثل دورها في مسلسلي ” 30 روك ” و ” كوجار تاون ” .

ولا زال المشروع الدرامي في طورالإعداد، ولم يبدأ التصوير فيه بعد، حتى أنه لم يباع لأي شبكة تلفزيونية حتى الآن وهو من انتاج شركة ” إتش بي أو ” ، وفقا لمجلة هوليوود ريبورتر .